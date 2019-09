Amanda Bynes: Hätten Sie diesen Teenie-Star wiedererkannt?

Amanda Bynes war in zahlreichen Teenie-Komödien zu sehen, u.a. in "Was Mädchen wollen". In den Filmen war sie immer eine brave Blondine, doch nun zeigt sich Bynes als rebellische Frau mit Septum und pinken Haaren.

Amanda Bynes ist kaum wiederzuerkennen. Ihre Fans sind zwar froh, dass die Schauspielerin sich via Instagram nach diversen Drogeneskapaden und einer Zwangseinweisung in die psychiatrische Klinik zurückgemeldet hat, doch sorgen sie sich weiterhin um das Wohl der nun zumindest optisch sehr veränderten Schauspielerin.