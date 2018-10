Am Stephansplatz: Pop Up-Store für Wiener Obdachlose

Am Nationalfeiertag eröffnet im Wiener Curhaus ein Pop Up-Store für Bedürftige. Kleiderspenden und ungenutzte Hygieneartikel werden am 26. Oktober angeboten.

Immer mehr Menschen sind in Wien von Obdachlosigkeit und Armut betroffen. Für sie haben der Jungunternehmer Nico Lenzenhofer und die Schülerin Rea Djurovic mit dem “Offenen Kleiderschrank” ein Charity-Projekt auf die Beine gestellt, das am 26. Oktober Bedürftige am Wiener Stephansplatz mit Kleidung versorgt, die in einem einmaligen Pop Up-Store im Curhaus frei erhältlich sein wird.