Am Himmel: Exklusive Silvesterfeier mit Blick über Wien

Wer zu Silvester noch nichts vor hat, sich aber gerne was gönnen möchte, ist möglicherweise mit der Silvesterfeier im Oktogon Am Himmel gut bedient. Hier kann man mit einer Pauschale einen all inclusive-Silvesterabend mit Blick über Wien verbringen.

Gestartet wird hier um 19.30 Uhr mit einem Aperitif, anschließend gibt es servierte Vorspeisenteller, gefolgt von einem abwechslungsreichen Silvester-Buffet. Um Mitternacht darf man den Klängen der Bummerin und des Wiener Walzers lauschen und einen sagenhaften Blick auf die Feuerwerke in Wien genießen. Natürlich wird zum Jahreswechsel auch ein Glas Sekt gereicht. Im neuen Jahr 2024 gibt es dann auch noch eine Gulaschsuppe oder ein Chili Con Carne.

Die Kosten für den Abend (all inclusive Speisen und Getränke) belaufen sich auf 160 Euro. Auch Trinkgeld für das Service ist hierbei schon inkludiert. Es wird um rasche Reservierung gebeten, da die Plätze begrenzt sind.