"Always on": Wenn das Smartphone süchtig macht

Smartphones können regelrecht süchtig machen. In ihrem neuen Buch "always on" widmen sich zwei Psychologen dem Thema Abhängigkeit von "Online-Aktivitäten".

Oft haben wir das Handy in der Hand - manchmal zu oft. Im Schnitt verbringen die Österreicherinnen und Österreicher drei Stunden mit ihrem Smartphone, berichtet die ORF-Sendung "Wien Heute". Ein Leben ohne ihrem Handy können sich Viele nicht mehr vorstellen. Immer mehr Menschen werden von einer Online-Aktivität regelrecht abhängig.

Diesem Thema widmen sich zwei Experten vom Anton-Proksch-Institut in ihrem neuen Buch "Always on". Das Smartphone ist nicht das erste, woran man denkt, wenn es um Suchtkrankheiten geht. Am Rande eines Symphosiums zur Behandlung von Drogenabhängigen stellten die beiden Autoren ihr Buch vor. "Das Hauptkriterium ist der Kontrollverlust", so Buchautor und Psychologe Oiver Scheibenbogen.

"Eine zu intensive Nutzung lässt und das reale Leben verlieren"

"Die Dosis macht das Gift. Eine zu intensive Nutzung lässt und das reale Leben verlieren. Und das ist das Problem", ergänzt Buchautor und Psychiater Roland Mader. Besonder davon betroffen sind Jugendliche. Das Handy wegzulegen oder sogar zu Hause zu lassen fällt vielen, aber nicht nur jungen Menschen, schwer.