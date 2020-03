Alufix möchte Mitarbeiter in Wiener Neudorf anstellen

Ein Jahr nach der Insolvenz und der Neuübernahme soll die Beschäftigtenzahl des Alufix-Standorts Wiener Neudorf von derzeit 160 um 15 Prozent erhöht werden.

Rund ein Jahr nach der Insolvenz und etwa neun Monate nach der Übernahme durch ein großteils oberösterreichisches Konsortium hat die Alufix Folienverarbeitungs GmbH angekündigt, die Belegschaft erweitern zu wollen. Im Fokus steht dabei einer Aussendung vom Dienstag zufolge der Standort in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Die Beschäftigtenzahl von derzeit 160 soll um 15 Prozent erhöht werden.

Rund 25 neue Mitarbeiter gesucht

Das Unternehmen sucht Mitarbeiter in den Bereichen Produktion, Lager und Logistik. Alufix verzeichnet aktuell einen guten Geschäftsverlauf. "Gerade in Zeiten einer Krise, wo es schnell zu Engpässen bei Lieferanten aus dem Ausland kommen kann, ist das die Bestätigung für die richtig gewählte Strategie", so Unternehmenssprecher Florian Huemer.