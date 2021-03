Altkleidersammler in Wien tragen zähen Rechtsstreit aus

Gegenseitige Klagen von Öpula und Humana - in Wien schwelt ein Streit zwischen Altkleidersammlern.

Humana vs. Öpula: Erbitterte Streitigkeiten

Humana musste 244 Altkleidercontainer in Wien versperren. Nun erwirkte Humana laut "wien.orf.at" gegen Öpula eine einstweilige Verfügung - wegen Irreführung nach dem Wettbewerbsrecht. Öpula will gegen diese Entscheidung vorgehen.

Humanas Vorwurf lautete sinngemäß, dass Öpula die Altkleiderspenderinnen und -spender irreführe, indem auf den Öpula-Containern in großer Schrift "Rotes Kreuz" und "Kolping" stehe, aber nicht der Großteil des Gewinns an diese Organisationen fließe. Laut einer Humana-Aussendung am Donnerstag habe das Handelsgericht das genauso gesehen und eine einstweilige Verfügung erlassen. Dieser zufolge müsse Öpula "ab sofort" die Beschriftungen auf allen betroffenen Containern ändern bzw. überkleben, hieß es in der Aussendung.