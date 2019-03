Alte Donau Wien: Unterwasserpflanzen werden gemäht

Nach dem Erfolg vom Vorjahr wird das eingeführte Mähmangement an der Alten Donau fortgesetzt. Gestartet wird heute.

Letzten Sommer wurde ein Mähmangement an der Alten Donau von der Stadt Wien eingeführt. Nach dem Vorjahreserfolg wird dieses heuer fortgesetzt. 2018 wurde das System auf neue Beine gestellt. Dabei wurden Amphibienboote eingesetzt, die in einer Tiefe von bis zu 2,5 Meter die Wasserpflanzen mähen und einsammeln konnten.

Mäharbeiten der Unterwasserpflanzen: 2018 intensivestes Jahr

2018 war das intensivste Jahr in der Geschichte des Mähens in Wien. Sowohl die Mähmänge, als auch die Anzahl der Boote und der Arbeitseinsatz sind dabei mit inbegriffen. “Bis zu 100 Tonnen Mähgut wurden im Rekordsommer 2018 an manchen Tagen aus der Alten Donau geholt, insgesamt betrug das eingesammelte Mähgut im letzten Sommer 3.350 Tonnen”, so der Abteilungsleiter der MA 45 Gerald Loew. In den letzten Jahren sind die Wasserpflanzen explosionsartig gewachsen. 2013 betrug die Entnahmemenge der ganzen Saison noch etwa 72 Tonnen. 2016 stieg die Zahl bereits auf 2.100 Tonnen. Im Vorjahr erreichte man dann 3.350 Tonnen.