Altach gegen Austria Wien: Die Stimmen vom Spiel

Die Wiener Austria hat sich mit dem letzten Sieg gegen Altach den ersten Platz in der Qualigruppe gesichert. Nun gilt es für das Team, auch bei ihren Heimspielen zu punkten.

Die Austria darf die erste Hürde zum Saisonziel Europacup-Teilnahme zu Hause angehen. Nachdem sie Altach in der Qualifikationsgruppe in Wien mit 0:2 unterlegen waren, rannten die Violetten auch im "Ländle" einem Erfolgserlebnis hinterher. Dass sie nach geglückter Wende mit einem 2:1-Sieg nach Hause fliegen durften, war für die von Platz eins nicht mehr verdrängbaren Favoritner doppelt angenehm.

Altach: Gut gespielt, aber nicht gut genug

Alex Pastoor (Trainer Altach): "In der zweiten Halbzeit hatten wir zwei Riesenchancen. Die waren größer als in der ersten Halbzeit. Wir haben ziemlich gut gespielt, aber nicht gut genug. Natürlich will man jedes Spiel gewinnen. Das Gefühl ist jetzt nicht gut, aber schlimm ist es nicht."