Altach feiert Auswärtssieg in St. Pölten

Der SCR Altach fährt im zweiten Auswärtsspiel unter Neo-Trainer Damir Canadi den zweiten Auswärtssieg ein. Die Vorarlberger gewinnen beim SKN St. Pölten dank eines abgefälschten Freistoßtors vom engagierten Manuel Thurnwald hochverdient mit 1:0.

SKN-Trainer Robert Ibertsberger vertraute jener Formation, die sich bei Red Bull Salzburg achtbar aus der Affäre gezogen hatte (1:4), brachte lediglich anstelle des an den Adduktoren verletzten Taylor Booth von Beginn an Brandon Servania. Altach-Coach Damir Canadi ließ diesmal Daniel Maderner als Sturmpartner von Daniel Nussbaumer starten, statt wie zuletzt Samuel Oum Gouet. Im Kellerduell Neunter gegen Elfter präsentierten sich zunächst die Altacher engagierter und sorgten in der 13. Minute erstmals für Torgefahr, als Marco Meilinger eine an sich sehr gute Flanke von Manuel Thurnwald knapp verpasste. Drei Minuten danach bewahrte SKN-Keeper Christoph Riegler mit einer tollen Parade seine Mannschaft vor einem Rückstand, konnte einen Schuss von Manfred Fischer gerade noch entschärfen. Wieder drei Minuten später faustete Riegler eine Freistoßflanke nicht weit genug weg, klärte aber mit einer tollen Einlage den Nachschuss von Meilinger. Der SKN kam erst in der 25. Minute mehr zufällig zu einem Torabschluss, aber der Aufsitzer von Michael Blauensteiner stellte Torhüter Kristian Dobras vor keine schwere Probe. Danach flachte das Spiel ab. Vor der Pause gab’s nur mehr eine Chance für St. Pölten, beim Kopfball von Kofi Schulz war Kobras aber wieder zur Stelle.