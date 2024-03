Alt und Jung in Wiener Seniorenheimen unter einem Dach

In zwölf Wohnhäusern für Pensionisten der "Häuser zum Leben" in Wien wohnen auch Studierende und Auszubildende. Zu einem erschwinglichen Preis und 25 Stunden ehrenamtliche Arbeit im Monat leben sie hier gemeinsam mit Senioren auf bis zu 50 Quadratmeter.

Kartenspielen, Gassi gehen oder Hilfe mit dem Smartphone: In den "Häusern zum Leben" in Wien leisten junge Menschen ehrenamtliche Arbeit und Senioren Gesellschaft und können dafür kostengünstig in den Pensionistenwohnhäusern leben, wie ein "Wien heute"-Bericht zeigt.