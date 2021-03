Alpenstudie zeigt: Berge sind im Winter kürzer weiß

Eine Langzeitstudie hat gezeigt, dass die Berge der Alpen im Winter kürzer weiß sind, als noch vor 50 Jahren. Es wurden Daten aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz und Slowenien ausgewertet.

Die Berge der Alpen sind laut einer Langzeitstudie im Winter wesentlich kürzer weiß als noch in den 1970er-Jahren. Die Schneesaison unterhalb von 2.000 Metern Seehöhe sei je nach Höhenlage und Region um 22 bis 34 Tage kürzer geworden, berichteten Forscher unter der Leitung des Südtiroler Instituts Eurac Research am Donnerstag in Bozen. Ausgewertet wurden Daten Hunderter Messstationen in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und Slowenien.