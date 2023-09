"Allstars-Staffel": Geheimpläne für zweites RTL-Dschungelcamp im Sommer 2024

Dürfen sich „Fans der RTL-Show "Ich bin ein Star –- Holt mich hier raus!“" im kommenden Jahr gleich über zwei Dschungelcamps freuen?

Am Ende der Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2023, in der Djamila Rowe gewann, gab Moderatorin Sonja Zietlow bekannt, dass es 2024 eine weitere Ausgabe in Australien geben wird, wie es in den Wintermonaten immer üblich ist. Doch zum 20. Jubiläum der Show im Sommer plant RTL offenbar etwas Besonderes. Mehr dazu im Video.