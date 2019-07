"Alles Roger" will "Wende im Fall Sigi Maurer" erkennen

Das umstrittene, rechtspopulistische Blatt "Alles Roger" berichtet in seiner nächsten Ausgabe von einer "Wende im Fall Sigi Maurer". Laut dem Blatt wurde die falsche Person beschuldigt.

Für Aufregung hat das umstrittene Blatt "Alles Roger?" am Mittwoch mit einer Presseaussendung gesorgt, mit der eine angebliche "Wende im Fall Sigi Maurer" behauptet wird. Unter Berufung auf Recherchen und "Unterlagen aus dem Gerichtsakt" schreibt das Monatsmagazin, die ehemalige Grüne Nationalratsabgeordnete Sigrid Maurer habe "monatelang den Falschen beschuldigt und an den Pranger gestellt."

Die Vorgeschichte ist bekannt: Maurer hatte Ende Mai 2018 einem Wiener Bierlokalbetreiber über Soziale Medien öffentlich vorgeworfen, sie sei von diesem in einer privaten Facebook-Nachricht obszön beschimpft und belästigt worden. Der Geschäftsmann klagte, Maurer wurde in erster Instanz wegen übler Nachrede verurteilt. Im März wurde das Urteil aufgehoben und ein neues Verfahren angeordnet, der Prozess wird am 16. September wiederholt.

Früherer Lokalbesitzer habe den Computer verwendet

"Alles Roger" behauptet nun in seiner am kommenden Freitag erscheinenden Ausgabe, nicht der von Maurer beschuldigte Lokalbesitzer, sondern der Vorbesitzer hätte die obszönen Nachrichten versandt. Das rechte Magazin stützt sich dabei unter anderem auf ein angebliches Schreiben der Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn. Bei diesem Schreiben handelt es sich offenbar um eine Mail, mit der Salzborn seinerzeit einem Journalisten unmittelbar nach der Verhandlung auf Anfrage die Gründe für die erstinstanzliche Verurteilung Maurers dargelegt hatte. Der Erstrichter hatte diese unter anderem damit in der Verhandlung öffentlich begründet, es sei nicht bewiesen, dass der Lokalbesitzer, der Maurer geklagt hatte, die inkriminierten Nachrichten auch selbst verfasst hätte. Der Gastronom hatte behauptet, die Texte wären von einem PC in seinem Geschäft verfasst worden, auf den auch Gäste Zugriff hatten.