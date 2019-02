"alles roger?" klagt erfolgreich SPÖ-Bundesgeschäftsführer

Das rechte Magazin "alles roger?" hatte mit seiner Klage gegen den SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda erfolg. Dieser hatte es zuvor als "Neonazi-Postille" bezeichnet.

SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda darf das rechte Magazin “alles roger?” nicht mehr Neonazi-Postille nennen. Das haben die beiden Streitparteien am Donnerstag am Handelsgericht Wien vereinbart, wie die SPÖ der APA am Freitag sagte. Weiterhin nachweisen will Drozda allerdings, dass das Magazin einer rechtsextremen Blattlinie folge.