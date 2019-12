Alles neu bei der ZiB? Das plant ORF-Chef Wrabetz

Geht es nach ORF-Chef Alexander Wrabetz, soll die "Zeit im Bild 1" künftig länger dauern.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz kann sich vorstellen, die "Zeit im Bild 1" zu verlängern. Man denke daran, die Nachrichtensendung "ganz neu aufzustellen", sagte er am Rande der Stiftungsratssitzung am Donnerstag vor Journalisten.

Wrabetz denkt "Zeit im Bild 1"-Verlängerung an

Im Vorfeld der Sitzung war kolportiert worden, dass in einem E-Mail des Generaldirektors eine Zusammenlegung der Information von ORF 1 und ORF 2 in den Raum gestellt wurde - die erst mit der Einführung des "Channel"-Prinzips im Vorjahr klar getrennt wurden. Angedacht sei eine Überführung der aktuellen Info-Formate - also vor allem der Kurz-ZiBs - in die Verantwortung von ORF 2.