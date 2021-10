Allerheiligenmärkte in Wien: Große Auswahl an Kränzen und Bouquets

Noch bis zum 2. November können bei den Allerheiligenmärkten vor den Wiener Friedhöfen Kränze, Bouquets, Gestecke uvm. für Gräber erworben werden. Mehr Infos dazu hier.

Allerheiligenmärkte vor den Wiener Friedhöfen noch bis 2. November

"Allerheiligen hat in Wien eine lange Tradition und ist noch immer mit einem Grabbesuch eng verbunden. Die Tage rund um Allerheiligen sind für Unternehmer und natürlich auch für das Marktamt Großeinsatztage, denn sie sorgen dafür, dass sämtliche Pflanzen und Gräberschmuck in ausgezeichneter Qualität gekauft werden können", so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.