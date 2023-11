Allerheiligen: Transparent "Baut Brücken statt Mauern" auf Wiener Marienbrücke

Noch nie zuvor waren so viele Menschen auf der Flucht - laut UNHCR 114 Millionen Menschen. Zu Allerheiligen gedenkt die "Plattform für eine menschliche Asylpolitik" der Toten entlang der Fluchtrouten in Europa.

Transparent "Baut Brücken statt Mauern" auf Wiener Marienbrücke

"Die Politik muss Brücken bauen, statt neue Mauern errichten"

Spendenaktion der Hilfsorganisation "SOS Balkanroute"

Um die Folgen im bevorstehenden Winter an den europäischen Außengrenzen abzufedern, sammelt die Hilfsorganisation "SOS Balkanroute" erneut in ganz Österreich Sachspenden. Die Sammelaktionen beginnen mit einem Kick-Off in Wien am Samstag, 4. November, von 11 bis 19 Uhr am Sportclubplatz in Wien-Hernals (Alszeile 19), schreibt die Organisation in ihrer Aussendung weiter.