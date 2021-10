Alle Jahre wieder: Wiens Bürgermeister bei Weinlese am Schwarzenbergplatz

Wie jedes Jahr hilft der Wiener Bürgermeister auch heuer bei der Weinernte im kleinsten Weingarten Wiens. "Ich freue mich auf einen Top-Jahrgang", so Bürgermeister Ludwig heute am Schwarzenbergplatz.

Alljährliche Ernte als schöner Brauch

Die alljährliche Ernte in Wiens kleinstem Weingarten sei "ein schöner Brauch, der die Hauptlese in Wien beendet", erläuterte der Stadtchef. Der Bürgermeister - bekleidet mit einer grünen Schürze - legte bei der Weinernte selbst Hand an und schnitt die ersten Reben von den Weinstöcken. Unterstützung fand Ludwig bei prominenten Lesehelfern wie Dompfarrer Toni Faber, Hans Schmid vom Weingut Mayer und der Wiener Weinprinzessin Elisabeth.

145 Weinbaubetriebe in Wien

Mit mehr als 660 Hektar bewirtschafteter Rebfläche ist Wien die einzige Metropole weltweit mit ökonomisch bedeutsamem Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen. Insgesamt sind in Wien 145 Weinbaubetriebe gewerblich tätig. Neben den großen Weinbaugebieten vor allem in Döbling, Floridsdorf und Liesing wird seit rund 150 Jahren am Schwarzenbergplatz der einzige bewirtschaftete Weingarten in der Innenstadt bestellt.