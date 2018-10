Alle Infos zur Kurzparkzone in Wien-Simmering

Ab dem 5. November gilt auch in Wien-Simmering die Kurzparkzone. Ratsam ist es, sich vorab über die Zeiten und Parkmöglichkeiten zu informieren.

Ab 5. November um 9 Uhr, tritt in Simmering die Kurzparkzone in Kraft. Dies ist das Ergebnis einer Befragung der Bürger. Die Kurzparkzone gilt werktags Mo.-Fr. in der Zeit von 9 bis 19 Uhr. Ohne Parkpickerl beträgt die maximal zulässige Parkdauer mit Parkschein drei Stunden. Doch selbt mit Parkpickerl ist zu beachten, dass es in bestimmten Bereichen nur zu einer Parkdauer von 1,5 Stunden kommen darf.