Alle Bilder zur Regenbogenparade in Wien

Schrill, schriller, Vienna Pride: Bei der Samstagsparade in Wien kamen rund 500.000 Besucher, um miteinander zu feiern. Dabei zeigten sich so manche von ihrer schrillen Seite. Hier gibt es die Bilder dazu.

Mit der Abschlusskundgebung auf dem Rathausplatz ist am Samstagabend zumindest der offizielle Teil der Wiener Regenbogenparade beendet worden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Parade sprach dabei ein Bundespräsident. Alexander Van der Bellen kam mit seiner Frau Doris Schmidauer und richtete unter viel Applaus und Gejohle seine Worte an das Publikum.