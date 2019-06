Alle Bilder vom Wiener Donauinselfest 2019

Vom 21. bis 23. Juni 2019 findet das Wiener Donauinselfest sattt - Europs größtes Gratis-Open-Air-Festival. Hier finden Sie alle Bilder vom Donauinselfest 2019 im Überblick.

Bunt wie Wien zeigt sich das musikalische Programm am DIF 2019. Mit dem Evergreen Wolfgang Ambros sowie Seiler & Speer sollen zwei Aushängeschilder des Austropop am Samstag für Begeisterungsstürme am Wiener Donauinselfestsorgen. Auch Christina Stürmer rockt an diesem Abend die Donauinsel. Die FM4-Bühne wartet etwa mit Jugo Ürdens, Scheibsta und die Buben sowie Tocotronic auf. Auf der Schlagerbühne zeigen sich u.a. Semino Rossi, Julia Buchner und Marco Ventre & Band.