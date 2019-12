Shisha-Liebhaber sind aufgerufen, am Freitag ab 16.30 Uhr zu demonstrieren.

"Alle Befürchtungen eingetreten": Aufruf zur 1. Shisha-Demo in Wien

Am Freitag findet die 1. Shisha-Demo in Österreich statt. Ab 16.30 Uhr soll vor den Parteibüros der SPÖ, NEOS und der Grünen demonstriert werden.

Nachdem es für Shisha-Bar-Betreiber keine individuelle Regelung in Bezug auf das Rauchverbot geben wird, sieht sich die Vereinigung der Shisha-Bar-Betreiber dazu veranlasst, die erste Shisha Demo Österreichs abzuhalten. Sie fordern eine gesetzliche Ausnahmeregelung, damit in ihren Lokalen wieder Wasserpfeifen gedampft werden können. "Die Frustration ist riesig", sagte Jakob Baran vom Veranstalter, dem Verband der Shisha Bar Betreiber Österreich (VSBÖ), am Mittwoch.

Die Demonstration soll in der Löwelstraße vor den Parteibüros der SPÖ, NEOS und der Grünen stattfinden. Auf der Demo will man das gelebte Beisammensein in den Lokalen widerspiegeln.

Shisha-Bars: Mehr als 2.000 Kündigungen binnen kürzester Zeit

Seit dem 1. November 2019 sind alle Befürchtungen der Shisha-Bar-Betreiber eingetreten. Binnen kürzester Zeit erfolgten mehr als 2.000 Kündigungen. Zahlreiche Lokalschließungen ruinierten mittlerweile Existenzen.

Nun hat der Präsident des Verbandes der Shisha-Bar-Betreiber Österreichs (VSBÖ) Jakob Baran zur Demo aufgerufen, um auf der Straße an die Politik zu appellieren, "zur Vernunft zu kommen", wie Baran es ausdrückt. "Für eine gangbare Lösung bräuchte man lediglich über die Grenzen zu unseren deutschen Nachbarn schauen (Berliner und Bayrisches Modell)", so Baran.

Demo-Teilnehmer können sich auf zahlreiche bekannte DJs, MCs, Gratis Punsch, Krapfen und Shisha Gutscheine freuen. Außerdem haben zahlreiche Künstler bereits eine Teilnahme angekündigt.

Demo in Wien ohne Ex-FPÖ-Chef Strache

Die Frage, ob Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache - er war im November bei einer Raucher-Demo der Plattform "Room2Smoke" aufgetreten - auf der Bühne stehen würde, beantwortete Baran mit einem klaren Nein: "Wir haben keine Politiker eingeladen und wollen der Politik auch keine Bühne geben."

Geht es nach Baran, soll die Kundgebung am Freitag nicht die einzige bleiben. Man wolle so lange weiterdemonstrieren, bis Änderungen erwirkt würden, kündigte er an.