Alle außer Wien: Bundesländer feiern Camping-Rekorde

Mit über 6,9 Millionen Nächtigungen auf Österreichs Campingplätzen wurde im Vorjahr ein Rekord aufgestellt. Dabei steigen die Zahlen in allen Bundesländern. Nur in Wien fallen sie beinahe ungebremst.

Der Campingboom in Österreich ist ungebrochen. Campingurlaube in Zelt und Wohnwagen verzeichneten in den letzten vier Jahren einen stetigen Zuwachs. Im Jahr 2018 freuten sich die österreichischen Campingplatzbetreiber über 6.949.638 Nächtigunge, so eine Studie von camping.info.