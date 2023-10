Alle 21 Toten des Italien-Busunglücks identifiziert: Auch Schwangere auf Hochzeitsreise darunter

Die 21 Toten des Busunglücks im norditalienischen Mestre bei Venedig konnten nun vollständig identifiziert werden. Neun Ukrainer, vier Rumänen und drei Deutsche kamen laut einem Sprecher des Bürgermeisters von Venedig, Luigi Brugnaro, bei dem schweren Unfall ums Leben. Weitere Tote stammten aus Portugal, Südafrika und Kroatien - darunter war auch ein Kleinkind.

Die Identifizierung der Opfer war problematisch, weil viele Touristen an Bord des verunglückten Shuttle-Busses keine Dokumente bei sich hatten. Der Bus war aus noch ungeklärter Ursache von einer Brücke auf Bahngleise gestürzt und hatte Feuer gefangen. Auch deswegen gestaltet sich die Feststellung der Identität kompliziert. Die Verstorbenen wurden in der Leichenhalle von Mestre aufgebahrt, wohin die Familienangehörigen anreisten.

Schwangere Frau starb auf ihrer Hochzeitsreise

18 Personen wurden verletzt, fünf von ihnen schweben in Lebensgefahr, darunter ein Kleinkind. In der Region Venedig wurden wegen des Unglücks drei Trauertage ausgerufen. Der Senat in Rom hielt am Mittwoch eine Schweigeminute zu Ehren der Toten.

Schwere Unfälle durch marode Infrastruktur in Italien

Das Unglück hat in Italien eine Debatte über marode Infrastruktur ausgelöst. So rückt vor allem die Frage der Leitplankensicherheit auf Straßen und Autobahnen wieder ins Rampenlicht. Genau wie am 28. Juli 2013, als ein Bus von einem Viadukt auf der A16 bei Monteforte Irpino in der süditalienischen Region Kampanien in den Abgrund stürzte. Bei dem Unglück kamen damals 40 Menschen ums Leben.