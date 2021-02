"Allah hasst Juden": Wiener Hass-Prediger vor Gericht

Ein Wiener Islam-Gelehrter wurde am Donnerstag vor dem Landesgericht für Strafsachen wegen Verhetzung verurteilt. Seine Predigten waren laut Gericht klar antisemitisch.

Ein 64-Jähriger, der als Islam-Gelehrter in einer einschlägig bekannten Wiener Moschee in Erscheinung getreten ist und mit radikalislamistischen Thesen aufgefallen sein soll, ist am Donnerstagnachmittag am Landesgericht für Strafsachen wegen Verhetzung verurteilt worden. Am 1. Juni 2018 hatte er sich in einer "Hasspredigt" abfällig über die Juden geäußert. Dafür setzte es nun sechs Monate bedingt, außerdem wurde Bewährungshilfe angeordnet.