Eine 20-jährige Frau, die unter Alkoholeinfluss stand, verursachte in der Nacht von Freitag auf Samstag in St. Johann ob Hohenburg (Bezirk Voitsberg) einen Autounfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden.

Die Frau war kurz nach 22.00 Uhr auf der B70 in Richtung Graz unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen das das entgegenkommende Fahrzeug einer 44-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg prallte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Steiermark: Alkolenkerin löste Unfall mit fünf Verletzten aus

Das Auto der 20-Jährigen wurde über die Böschung in den angrenzenden Acker geschleudert und blieb seitlich liegen, das Fahrzeug der 44-Jährigen blieb auf der Fahrbahn stehen. Im Pkw der 44-Jährigen waren noch ihr 47-jähriger Ehemann sowie ihre Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren. Bei der Erhebung stellte sich heraus, dass die 20-Jährige Probeführerscheinbestzerin alkoholisiert war. Der Alkomat-Test bei der 44-Jährigen verlief negativ.

Alle am Unfall beteiligten Personen wurden in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Am Fahrzeug der 20-Jährigen entstand Totalschaden, der Pkw der 44-Jährigen wurde schwer beschädigt.