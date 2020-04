Alkolenkerin kracht in Wien-Josefstadt in geparkte Autos

In der Nacht auf Donnerstag kam eine Frau in der Lange Gasse in Wien-Josefstadt mit ihrem Wagen von der Straße ab und krachte in mehrere geparkte Autos. Ein Alkotest ergab 1,48 Promille.

Gegen 00.45 Uhr bog eine 18-jährige Frau mit ihrem Wagen in Wien-Josefstadt in die Lange Gasse ein. Wie sie und auch ihre beiden Beifahrerinnen berichteten, überließ sie einem entgegenkommenden Radfahrer den Vorrang. Danach kam die Frau von der Straße ab und stieß gegen geparkte Autos.

Bei dem Zusammenprall erlitt eine 17-jährige Beifahrerin leucgte Verletzungen. Bei der 18-jährigen Fahrzeuglenkerin wurde ein Blutalkoholgehalt von 1,48 Promille festgestellt. Die Frau wurde angezeigt.