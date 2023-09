Alkolenker mit 2,26 Promille und ohne Führerschein erwischt

Am Wochenende wurde im Südburgenland bei einem Planquadrat ein Alko-Lenker ohne Führerschein erwischt.

Alkolenker im Burgenland ohne Führerschein erwischt

Ein weiterer Autofahrer wurde im Bezirk Oberwart mit 2,38 Promille angehalten. Er hatte seinen Führerschein, nachdem er ihm für zwei Jahre abgenommen worden war, erst seit einer Woche wieder. Zwei Rasern wurde die Lenkberechtigung im Zuge des Planquadrats abgenommen. Ein ungarischer Lenker war auf der B57 im Bezirk Jennersdorf mit 182 statt den erlaubten 100 km/h unterwegs. In Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) fuhr ein Motorradfahrer in einer 100er-Zone 185 km/h.