Alkolenker krachte in NÖ ungebremst in ein Auto

Ein 42-jähriger Alkolenker war Donnerstagabend für einen Autounfall in Traiskirchen verantwortlich. Der führerscheinlose Mann krachte ungebremst in ein anderes Auto.

Stark alkoholisiert, ohne Führerschein und mit einem seit 2017 nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Kastenwagen hat ein 42-Jähriger am Donnerstagabend in Traiskirchen (Bezirk Baden) einen Unfall verursacht. Der Kroate war auf der B17 ungebremst in ein Fahrzeug gekracht, das dadurch gegen ein anderes Kfz befördert wurde. Vier Personen wurden laut Polizei in das Landesklinikum Baden gebracht.