Alkolenker fuhr gegen Ampelanlage und musste Probeschein abgeben

Samstagabend ist ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer im alkoholisierten Zustand gegen eine Ampelanlage gefahren. Er wurde angezeigt.

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist am frühen Samstagabend in alkoholisiertem Zustand mit seinem Pkw in Purgstall (Bezirk Scheibbs) gegen die Ampelanlage eines beschrankten Bahnübergangs gekracht. Das Fahrzeug landete danach mitten auf den Bahngleisen, berichtete die Polizei am Sonntag.