Alkolenker flüchtete bei Kontrolle und attackierte Wiener Polizisten

In der Nacht auf Mittwoch wurden die Polizeibeamten des Stadtpolizeikommandos Rudolfsheim-Fünfhaus in der Hadikgasse auf einen Fahrzeuglenker aufmerksam, der sich durch aggressives Fahren auszeichnete und dabei eine Verwaltungsübertretung beging.

Die Polizisten signalisierten dem Fahrer, sein Fahrzeug zu stoppen, doch folgte dieser der Aufforderung nicht. Stattdessen beschleunigte er und fuhr teilweise zu schnell weiter, was dazu führte, dass die Polizei den optischen Kontakt verlor.

Alkolenker attackierte Wiener Polizisten und versuchte zu Fuß zu flüchten

Kurz darauf fanden die Beamten das Auto in der Märzstraße vor. Der Fahrer, ein 24 Jahre alter österreichischer Staatsbürger, verhielt sich bereits zu Beginn unkooperativ und behauptete, nicht gefahren zu sein. Während der Aufklärung des Sachverhaltes griff der 24-Jährige einen Beamten an, stieß ihn heftig und flüchtete dann zu Fuß. In der Ameisgasse wurde der Mann von mehreren Polizisten gestoppt und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Nach der Festnahme räumte der 24-Jährige ein, doch gefahren zu sein. Ein Alkoholtest zeigte 1,7 Promille. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Anzeigen sowohl auf verwaltungsrechtlicher als auch auf strafrechtlicher Ebene erstattet. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, setzte seinen Dienst jedoch fort.