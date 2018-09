Alkolenker erfasst Betrunkenen am Wiener Gürtel: Lebensgefährlich verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es am Wiener Gürtel zu einem Verkehrsunfall. Ein alkoholisierter 23-Jähriger erfasste mit seinem PKW einen ebenfalls alkoholisierten Fußgänger. Dabei erlitt dieser lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 4.45 Uhr kam es am Lerchenfelder Gürtel zu dem Unfall, als der 23-jährige Autolenker die Kreuzung mit der Josefstädter Straße in gerader Richtung übersetzen wollte. Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Wiener Polizei wollte ein 27-Jähriger auf dem Schutzweg und vermutlich bei Rotlicht der Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren. Bei dem Zusammenstoß kam der 27-Jährige zu Sturz und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.