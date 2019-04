Alkolenker aus Wien verursacht Unfall: Führerscheinabnahme

Ein 58-jähriger Wiener war am Dienstag alkoholisiert mit seinem Auto in Trautmannsdorf a.d. Leitha (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ins Schleudern geraten und mit einem Lkw kollidiert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Ein 58 Jahre alter alkoholisierter Pkw-Lenker ist am Dienstagnachmittag auf der L163 in Trautmannsdorf a.d. Leitha (Bezirk Bruck a.d. Leitha) mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Dem Wiener wurde der Führerschein laut Polizei vorläufig abgenommen. Er und der 51-jährige Lastwagen-Fahrer wurden verletzt und in das Landesklinikum Baden gebracht.