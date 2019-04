Alkoholisierter baut Unfall im Bezirk Baden: Auto zwischen Haus und Baum senkrecht eingeklemmt

In der Nacht auf Mittwoch fuhr ein 17-Jähriger alkoholisiert mit einem Pkw im Bezirk Baden. Als er in Traiskirchen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, kam es senkrecht zwischen einem Baum und einer Hausfassade zum Stillstand. Der Probeführerschein wurde dem jungen Mann abgenommen und er wurde angezeigt.

Am 3. April 2019 gegen 03:40 Uhr, lenkte ein 17-Jähriger im Bezirk Baden, im alkoholisierten Zustand einen Pkw auf der B 17 (Wiener Neustädter Straße) in Traiskirchen, von Richtung Oeynhausen kommend in nördliche Fahrtrichtung. Er hatte einen 22-Jährigen Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Baden.