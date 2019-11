Alkoholisierte Frau verursacht gleich mehrere Unfälle in Wien

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Auffahrunfall in der Hadikgasse in Wien-Penzing. Die Unfalllenkerin war alkoholisiert.

Gegen 1.20 Uhr kam es zu dem Auffahrunfall vor einer Ampel in der Hadikgasse in Wien-Penzing. Eine 42-jährige Lenkerin bremste offensichtlich zu spät und fuhr auf ein stehendes Taxi auf. Dabei wurden der Taxilenker und ein Fahrgast leicht verletzt.

Frau war alkoholisiert: Führerschein abgenommen

Die Polizisten konnten feststellen, dass die Frau alkoholisiert war - sie hatte 1,9 Promille Alkohol im Blut. Zuvor soll die Frau beim Ausparken in der Köstlergasse in Wien-Mariahilf bereits zwei Fahrzeuge beschädigt haben. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, sie wurde angezeigt.