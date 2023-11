Alkoholfreier Sekt im Test: Hälfte der Getränke überzeugte

Der VKI testete 12 Schwaumweine, die als alkoholfrei ausgelobt wurden. Das sind die Sekte die überzeugen konnten.

Eine Schwangerschaft, die Einnahme von Medikamenten oder einfach nur der Chauffeurdienst für die Familienangehörigen: Es gibt triftige Gründe, um bei Feierlichkeiten und Festtagen mit alkoholfreien Getränken - oder auch "alkoholfreiem" Sekt - anzustoßen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 12 Schaumweine, die als alkoholfrei ausgelobt werden, untersucht und bewertet. Das Ergebnis: Ein Erzeugnis fiel wegen erhöhter Keimbelastung durch, ein weiteres enthielt Traubenmost statt Wein, was zu einer weniger zufriedenstellenden Bewertung führte. Mehr als die Hälfte der Getränke konnte jedoch überzeugen. Gesamt wurden 2 "sehr gut", 5 "gut", 3 "durchschnittlich", 1 "weniger zufriedenstellend" und 1 "nicht zufriedenstellend" vergeben.

Alkoholfreier Sekt im VKI-Test: Hälfte der Getränke überzeugte

Schlusslicht im Test ist der Schaumwein von Chavin. Der bei Wein & Co erhältliche "Pierre Zero Chardonnay" musste wegen hoher Keimbelastung auf "nicht zufriedenstellend" abgewertet werden. Die Laboruntersuchung offenbarte so hohe Keimwerte, dass die Expertenverkostung aufgrund der Ungenießbarkeit des Produktes ausfiel - und das, obwohl dieser Schaumwein laut Kennzeichnung pasteurisiert war. Aus einem anderen Grund enttäuschte der "Italian Sparkling Alcohol Free" von La Gioiosa. Hier fehlte die alles entscheidende Zutat: Wein. Stattdessen wurde Traubenmost für die Herstellung verwendet. Dafür gab es die Bewertung "weniger zufriedenstellend".