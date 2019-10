"Alkohol. Leben können" wird fixer Bestandteil der Wiener Gesundheitsversorgung

Das Behandlungskonzept "Alkohol. Leben können" wird künftig nicht mehr ein Pilotprojekt sein, sondern zum fixen Bestandteil der Wiener Gesundheitsversorgung werden. Seit 20014 existiert das Gesetz, bisher konnten rund 6.500 Menschen behandelt werden.

Das bisher als Pilotprojekt gehandhabte Behandlungskonzept "Alkohol. Leben können" für alkoholkranke Menschen ist fortan regulärer Bestandteil der Wiener Gesundheitsversorgung. Der große Erfolg des gemeinsamen Projekts von Pensionsversicherungsanstalt (PVA), Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) und der Stadt Wien ermögliche diesen Schritt, wurde am Donnerstag auf einer Pressekonferenz betont.

Behandlungskonzept wird seit 2014 in Wien angewendet



Das für alkoholkranke Menschen kostenlose Behandlungskonzept "Alkohol. Leben können" existiert seit 2014 und kommt in mehreren Wiener Einrichtungen zur Anwendung. Darunter etwa das Schweizer Haus Hadersdorf in Wien-Penzing. Laut deren Geschäftsführerin, Barbara Gegenhuber, punktet das Konzept vor allem durch Niederschwelligkeit im Zugang, individuelle Maßnahmen und seiner ambulanten Ausrichtung. Eine zentrale Anlaufstelle kümmert sich für die Patienten um sämtliche Aspekte der Versorgung, um die Bewilligung des Antrags und auch um die Erstellung eines individuellen Betreuungsplans. Das Arbeitsleben der zu behandelnden, alkoholkranken Personen wird ebenso wie deren Wohnsituation und familiäres Umfeld von Anfang an berücksichtigt.