Alko-Lenkerin verursachte Unfall auf S5 bei Tulln: Ein Toter

Einen Toten und drei Verletzte hat am Donnerstag ein Verkehrsunfall auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) bei Tulln gefordert. Die Pkw-Lenkerin war laut Polizei alkoholisiert.

Schwerer Unfall auf S5 bei Tulln forderte ein Todesopfer

Laut Polizei kam es zu dem Alleinunfall nach einem Überholmanöver. Der Pkw mit einer 31-Jährigen am Steuer war auf der Richtungsfahrbahn Wien ins Schleudern geraten, über eine Böschung gestürzt und nach mehreren Überschlägen in der Au zum Stillstand gekommen.

Verletzte wurden in Spitäler gebracht

"Christophorus 3" flog die Lenkerin in das Universitätsklinikum Krems, "Christophorus 9" den 36-Jährigen in das AKH Wien. Die 33-jährige wurde mit dem Notarztwagen in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.