Alko-Lenker wollte Polizistin in NÖ überfahren

Ein Alkolenker ist in der Nacht auf Freitag in Pfaffstätten (Bezirk Baden) mit einem Kleintransporter auf eine Polizistin zugefahren. Die Beamtin rettete sich laut Exekutive mit einem Sprung zur Seite und blieb unverletzt.

Betrunkener 54-Jähriger fuhr mit Transporter in NÖ auf Polizistin zu

Angehalten worden war der Kleintransporter am Freitag kurz vor 1.00 Uhr. Der Niederösterreicher blieb mit dem Kfz zunächst auch stehen. Als eine Beamtin in seine Richtung ging, fuhr der Mann aber abrupt los. Infolge der Beinahe-Kollision steuerte der Einheimische den Transporter in eine Siedlung, wo der 54-Jährige letztlich gestellt wurde.