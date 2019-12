Alko-Lenker verursachte Unfall am Wiener Ring: Fahrerflucht

Freitagnacht kam es am Wiener Burgring zu einem Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten. Der Unfalllenker beging Fahrerflucht, konnte aber ausgeforscht und - noch immer alkoholisiert - in seiner Wohnung angetroffen werden.

Einen Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten und Fahrerflucht gab es Freitag gegen 1.45 Uhr am Wiener Burgring.

Unfall mit Fahrerflucht am Wiener Ring

Ein 36-jähriger Autofahrer hatte an der Kreuzung zum Heldenplatz seinen Wagen an einer roten Ampel am dritten Fahrstreifen angehalten. Der nachkommende Lenker eines Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 36-Jährigen auf. Letzterer wurde leicht verletzt, der Unfallgegner, 27 Jahre alt, fuhr davon.