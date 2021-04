Alko-Lenker lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei

Sturzbetrunken ist Ostermontag ein Autofahrer der Wiener Polizei davongerast. Am Morzinplatz endete die wilde Verfolgungsjagd schließlich, denn dort krachte er in ein Polizeiauto.

Zeugen hatten Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling am frühen Abend des Ostermontags wegen des augenscheinlich alkoholisierten Lenkers in die Vinzenzgasse gerufen. Als die Polizisten den 47-Jährigen zum Anhalten aufforderten, beschleunigte er stattdessen und flüchtete.

47-Jähriger raste durch Wien: Fußgänger in Lebensgefahr

"Der Mann missachtete sämtliche weitere Anhalteversuche und flüchtete über die Gersthofer Straße - Währinger Straße - Währinger Gürtel - Fuchsthallergasse - Nußdorfer Straße - Währinger Straße - Ringstraße - Franz-Josefs-Kai", berichtete Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Dabei habe er Fußgänger und andere Fahrzeuglenker in Gefahr gebracht und gegen zahlreiche Verkehrsregeln verstoßen, wie rote Ampeln oder Einbahnregelungen, vom Tempolimit ganz zu schweigen: Der Mann habe sein Fahrzeug auf bis zu 130 km/h beschleunigt.

Am Franz-Josefs-Kai in der Inneren Stadt fuhr er auf den selbstständigen Gleiskörper der dort verlaufenden Straßenbahnschienen. Beim Morzinplatz schließlich krachte der Wagen bei einem weiteren Anhalteversuch in ein Polizeifahrzeug. Beide Autos wurden schwer beschädigt, die Flucht war damit zu Ende.