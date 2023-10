Alko-Lenker krachte im Bezirk Liezen in Linienbus: Mehrere Verletzte

Samstagabend standen Rettungskräfte im Bezirk Liezen nach einem schwerem Verkehrsunfall auf der Ennstal Straße im Großeinsatz.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus ist es Samstagabend auf der Ennstal Straße (B320) im obersteirischen Bezirk Liezen gekommen. Der Autofahrer, der in Richtung Gröbming unterwegs war, kam auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem entgegenkommenden Bus. Dabei wurden drei der zehn Fahrgäste des Linienbusses sowie der 48-jährige Pkw-Lenker unbestimmten Grades verletzt, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.

Großeinsatz im Bezirk Liezen: Mehrere Personen bei Unfall mit Linienbus verletzt

Der Autofahrer wurde dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Alkotest ergab bei ihm eine schwere Alkoholisierung. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach transportiert. Die drei verletzten Fahrgäste wurden in das Krankenhaus Schladming gebracht. Neben einem Notarztteam waren noch 15 Fahrzeuge der Feuerwehren Lengdorf, Mitterberg, St. Martin am Grimming, Gröbming und Stein an der Enns mit insgesamt 64 Personen sowie neun Fahrzeuge des Roten Kreuzes mit 30 Helfern im Einsatz, so der Bereichsfeuerwehrverband Liezen.