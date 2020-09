Alko-Lenker fuhr Polizist in Wien-Floridsdorf nieder

Am Donnerstag wollte ein 70-jähriger Pkw-Lenker in Wien-Floridsdorf einer Polizeikontrolle entgehen und erfasste bei seiner Flucht einen Beamten.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf versuchten am 24. September im Zuge einer Schwerpunktaktion in der Seyringer Straße in Wien-Floridsdorf einen 70-jährigen Pkw-Lenker anzuhalten, der zu schnell unterwegs war.