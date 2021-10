Alko-Lenker beging Fahrerflucht in Lilienfeld

Am Sonntagnachmittag verursachte ein Alko-Lenker in Lilienfeld einen Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Der 49-Jährige beginn nach dem Unfall Fahrerflucht.

Ein Alko-Lenker hat am Sonntag in Lilienfeld nach einem Unfall Fahrerflucht begangen. Der 49-Jährige hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 2,96 Promille. Er wurde wegen seines beschädigten Autos von einer Streife angehalten und musste den Führerschein abgeben. Zudem erwarten ihn Anzeigen an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und an die Bezirkshauptmannschaft.