Alexander Van der Bellen besucht den Wiener "48er-Tandler"

Hoher Besuch im "48er-Tandler" der Wiener Müllabfuhr: Am Mittwoch haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer im Altwarenmarkt vorbeigeschaut.

Wiener “48er-Tandler” seit 3 Jahren

Den “48er-Tandler” gibt es mittlerweile seit mehr als drei Jahren. Er befindet sich in einer ehemaligen Garage bei der Zentrale der Müllabfuhr (MA 48) in der Siebenbrunnenfeldgasse. Dort werden intakte Altwaren, die auf den Mistplätzen in eigenen Tandlerboxen gesammelt werden, und nicht abgeholte Fundgegenstände zu günstigen Preisen verkauft. Das Spektrum reicht von alten Möbeln über Bekleidung, Spielzeug, Sportgeräte bis hin zu Fahrrädern und Musikinstrumenten. Die Gegenstände werden vor dem Verkauf auf ihre Funktionstüchtigkeit kontrolliert. Der Erlös fließt in karitative Zwecke.