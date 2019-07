Alarm in London: Mann brach bei der Queen ein

Aufregung im Buckingham-Palast in London: Ein Mann drang mitten in der Nacht gewaltsam in das Gebäude ein und kam der Queen gefährlich nahe.

Ein junger Mann versuchte, bei der Queen einzubrechen. Der 22-Jährige soll dabei sogar bis zu den Türen der königlichen Residenz vorgedrungen sein. Dort versuchte er sich laut "The Sun" gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Es dauerte ganze vier Minuten, bis der Eindingling von der Polizei gefasst werden konnte. Nicht weit vom Vorfallsort entfernt schlief Queen Elizabeth. Doch wie konnte es soweit kommen?