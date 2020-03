Alan Menken wird bei "Hollywood in Vienna" mit Award geehrt

Der Filmmusikkomponist Alan Menken ist der diesjährige Stargast von "Hollywood in Vienna" und Preisträger des Max-Steiner-Awards.

"Alan Menken schrieb die Melodien unserer Kindheit", so Initiatorin Sandra Tomek in einer Aussendung. Menken komponierte etwa Disney-Hits wie "Die Schöne und das Biest", "Aladdin", "Arielle" oder "Pocahontas".

20 Mal wurde Menken für einen Ocar nominiert, acht Mal erhielt er ihn. "Er hat Melodien komponiert, die weltweit bekannt sind, und Generationen verzaubern", so Tomek. Neben den Disney-Hits zeichnete Menken etwa auch für die Musik von Kultfilmen wie "Sister Act" oder "Little Shop of Horrors" verantwortlich. Dabei komponierte der in Manhattan geborene Menken zunächst für den Broadway und spielte in den 1980er und 90er Jahren eine große Rolle dabei, die Disney-Animationsfilme mit Musicalqualität von Broadway-Format auszustatten.