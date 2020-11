Alaba zu Wien-Anschlag: "Meine Gedanken sind noch immer bei all den Opfern"

Am Dienstagabend gedachte David Alaba den Opfern des Terror-Anschlags in Wien. "Wir müssen alle für den Frieden in unserer Welt zusammenstehen", so der Fußball-Star auf Instagram.

Österreichs Fußball-Star David Alaba hat die Rückkehr in seine Heimatstadt Wien genutzt, um am Dienstagabend den Opfern des Terroranschlags vom 2. November zu gedenken.

David Alaba gedachte Wiener Terror-Opfer in Instagram-Posting

"Meine Gedanken sind noch immer bei all den Opfern, den Verletzten und deren Angehörigen, die von dem schrecklichen Terroranschlag betroffen waren", schrieb Alaba auf Instagram und postete dazu ein Foto von sich vor Hunderten Kerzen am Schwedenplatz, einem der Tatorte in der Wiener Innenstadt.

"Wir müssen alle für den Frieden in unserer Welt zusammenstehen", forderte der 28-jährige Abwehrchef des deutschen Triple-Siegers Bayern München.