Alaba und Onisiwo in die Elf des Tages gewählt

Die beiden österreichischen Teamspieler David Alaba (Bayern München) und Karim Onisiwo (Mainz) sind vom deutschen Fachmagazin “kicker” in die Elf des Tages gewählt worden. Linksverteidiger Alaba wurde zum vierten Mal in dieser Saison nominiert, Mittelfeldspieler Onisiwo zum zweiten Mal. Alaba erhielt für seine Leistung beim 5:0-Erfolg der Bayern im Schlager gegen Borussia Dortmund die Note 2. Onisiwo wurde beim 5:0 gegen Freiburg in der 55. Minute eingewechselt, erzielte ein Tor und bereitete eines vor und wurde mit 1,5 bewertet.