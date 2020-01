Aktuelle Klimakrise: Wo sieht Wien jetzt Handlungsbedarf?

VIENNA.at hat sich auf den Straßen Wiens umgehört, wie die Wienerinnen und Wiener die aktuelle Klimakrise einschätzen und was ihrer Meinung nach nun getan werden muss.

Anlässlich von Greta Thunbergs Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat VIENNA.at sich auf die Straße begeben, um ein Stimmungsbild zur aktuellen Situation zu erhalten.

Umfrage zur Klimakrise: Was tun - und worauf verzichten?



Sollten Wirtschaft und Industrie mehr auf Greta Thunberg hören? Inwiefern ist ein Umdenken nötig, was unseren Konsum, unseren Energieverbrauch und vieles mehr in unserem Alltag betrifft? Was kann der Einzelne tun, um die drohende Klimakatastrophe noch abzuwenden - und worauf sollten wir verzichten?